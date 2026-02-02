Ortadoğu’da psikolojik harp: İran’dan ABD uçak gemisine "kanlı" mesaj

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Ortadoğu’ya gönderilen dev donanma gücü bölgeye ulaşırken, İran’dan tansiyonu zirveye taşıyan bir paylaşım geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, doğrudan Amerikan amiral gemisi USS Abraham Lincoln’ü hedef alan sembolik bir görsel yayımlayarak psikolojik operasyonun dozunu artırdı.

GÖRSELDEKİ SERT SEMBOLLER

Fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde tasvir edilen görselde, USS Abraham Lincoln uçak gemisine bir yıldırımın isabet ettiği görülüyor. Sahne, denize düşerek batmış Amerikan savaş uçakları ve sulara saplanmış devasa kılıç figürleriyle desteklenerek, olası bir askeri müdahalenin sonuçlarına dair sert bir mesaj veriyor.

AYETLİ MESAJ: "YAKIN BİR FETİH"

Paylaşımın en dikkat çekici noktası ise Saf Suresi’nin 13’üncü ayetine yer verilmesi oldu. Görselde kullanılan "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesi, İran’ın bölgedeki askeri varlığa karşı "direniş" ve "zafer" vurgusunu dini bir temel üzerine oturttuğunu gösteriyor. Trump’ın "İran’ın yanında büyük bir donanmamız var" açıklamasına karşılık gelen bu hamle, bölgedeki restleşmenin sadece sahada değil, medya üzerinden de tüm hızıyla sürdüğünü kanıtlıyor.