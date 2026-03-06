Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri
Sahur dengesini iyi korumak zorundayız ve ona göre güzel ve sağlıklı bir Ramazan geçirebiliriz...
Ramazan ayında kilo almamak ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için sahurda tüketilen besinleri doğru seçmek gerekiyor. Gün içerisinde susatmayacak ve tok tutacak besinler hangileri? Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte uzmanından cevaplar:
'On bir ayın sultanı' Ramazan ayında sağlığımızı korumak ve rahat bir şekilde oruç tutmak için sahurda yenilen içilen besinlere dikkat etmek ve ona göre beslenmek çok önemlidir. Uzmanlar, sahura kalkamadan tutulan orucun çok tehlikeli olduğunu belirtiyor. Bu yüzden sağlıklı bir sahur menüsü hazırlamak gerekiyor. Farkında olmadan Ramazan Ayında yapılan bazı sahur ile iftar hataları orucu daha zor tutmamıza ve kilo alımına sebep olabiliyor. İşte kilo aldırmaya sahur menüsü listesi
DİYET SAHUR MENÜSÜ 1 1 adet yumurta ve 1 ince dilim beyaz peynir ile hazırlanmış peynirli menemen ya da peynirli omlet 2-3 ince dilim tam buğday ekmeği 1 karper büyüklüğünde beyaz peynir Domates, salatalık, yeşillik söğüş (yağsız ) 1 porsiyon meyve 1 su bardağı süt veya 1 su bardağı kefir chia tohumu eşliğinde
DİYET SAHUR MENÜSÜ 2 1 Fincan ayvalı ıhlamur Tam tahıllı yağsız tost 1 adet haşlanmış yumurta 1/4 avokado
1 bardak ayran Hurma veya 2 adet kuru kayısı Diyete uygun sahur menüleri
DİYET SAHUR MENÜSÜ 3 1 kase sebze çorbası 1 kase yoğurt Cevizli, lor peynirli pancar salatası 1 dilim tam tahıllı ekmek/avuç içi kadar pide
KİLO ALMAMAK İÇİN SAHURDA MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKENLER Yumurta: Sahur için eşsiz bir besin. Omlet şeklinde ya da haşlanmış yumurta şeklinde tüketebileceğiniz gibi menemen gibi sebzelerle de tercih edebilirsiniz.
Peynir: Kemik gelişimine de yardımcı olan güçlü kalsiyum kaynağı peyniri sahurda yiyebilirsiniz. Peynir yiyemeyenler yoğurt tüketebilir. Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarından yapılan sağlıklı salatalar yenebilir.
Posa değeri yüksek çorbalar: Özellikle kuru baklagilli yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimekli sebze çorbaları ile etkili beslenme sağlayabilirsiniz.
Taze meyveli ya kuru yemişli yoğurtlar tüketilebilir. Ayran ve kefir gibi mükemmel sahur karışımları önerilebilir.
