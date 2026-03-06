  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Binlerce kişiye müjde verildi! Emekli maaşlarına “milli gelir” zammı geliyor Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor Flaş açıklamalar: Ortadoğu’daki savaş gayrimenkul piyasalarını nasıl etkileyecek? İşgal edilmesi en zor ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin savunma sanayi devine rekor ceza kesmişlerdi! Ani kararla 20 Türk silahını cepheye yolladılar AK Parti Afyonkarahisar heyetinden İçişleri Bakanlığı'na ziyaret... Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri O ilimizde hayat resmen durdu! Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı Herkes bu görüntüleri paylaşıp alay ediyor! İsrail çok fena madara oldu: Gerçek sanıp bombaladılar Sezgi + Bilgi= Sergen Yalçın: Neden yanlış tanınıyor? Tam anlamıyla olay sonuçlar
Ramazan
11
Yeniakit Publisher
Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

Sahur dengesini iyi korumak zorundayız ve ona göre güzel ve sağlıklı bir Ramazan geçirebiliriz...

#1
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

Ramazan ayında kilo almamak ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için sahurda tüketilen besinleri doğru seçmek gerekiyor. Gün içerisinde susatmayacak ve tok tutacak besinler hangileri? Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte uzmanından cevaplar:

#2
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

'On bir ayın sultanı' Ramazan ayında sağlığımızı korumak ve rahat bir şekilde oruç tutmak için sahurda yenilen içilen besinlere dikkat etmek ve ona göre beslenmek çok önemlidir. Uzmanlar, sahura kalkamadan tutulan orucun çok tehlikeli olduğunu belirtiyor. Bu yüzden sağlıklı bir sahur menüsü hazırlamak gerekiyor. Farkında olmadan Ramazan Ayında yapılan bazı sahur ile iftar hataları orucu daha zor tutmamıza ve kilo alımına sebep olabiliyor. İşte kilo aldırmaya sahur menüsü listesi

#3
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

DİYET SAHUR MENÜSÜ 1 1 adet yumurta ve 1 ince dilim beyaz peynir ile hazırlanmış peynirli menemen ya da peynirli omlet 2-3 ince dilim tam buğday ekmeği 1 karper büyüklüğünde beyaz peynir Domates, salatalık, yeşillik söğüş (yağsız ) 1 porsiyon meyve 1 su bardağı süt veya 1 su bardağı kefir chia tohumu eşliğinde

#4
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

DİYET SAHUR MENÜSÜ 2 1 Fincan ayvalı ıhlamur Tam tahıllı yağsız tost 1 adet haşlanmış yumurta 1/4 avokado

#5
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

1 bardak ayran Hurma veya 2 adet kuru kayısı Diyete uygun sahur menüleri

#6
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

DİYET SAHUR MENÜSÜ 3 1 kase sebze çorbası 1 kase yoğurt Cevizli, lor peynirli pancar salatası 1 dilim tam tahıllı ekmek/avuç içi kadar pide

#7
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

KİLO ALMAMAK İÇİN SAHURDA MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKENLER Yumurta: Sahur için eşsiz bir besin. Omlet şeklinde ya da haşlanmış yumurta şeklinde tüketebileceğiniz gibi menemen gibi sebzelerle de tercih edebilirsiniz.

#8
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

Peynir: Kemik gelişimine de yardımcı olan güçlü kalsiyum kaynağı peyniri sahurda yiyebilirsiniz. Peynir yiyemeyenler yoğurt tüketebilir. Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarından yapılan sağlıklı salatalar yenebilir.

#9
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

Posa değeri yüksek çorbalar: Özellikle kuru baklagilli yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimekli sebze çorbaları ile etkili beslenme sağlayabilirsiniz.

#10
Foto - Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

Taze meyveli ya kuru yemişli yoğurtlar tüketilebilir. Ayran ve kefir gibi mükemmel sahur karışımları önerilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Bu tavsiyeler uy3-5 kilo alman garanti
TÜM YORUMLARA GİT
Askeri kargo uçağı düştü
Dünya

Askeri kargo uçağı düştü

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede askeri kargo uçağı düştü.
İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap
Gündem

İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Pişava Havramani, ABD medyasının ortaya attığı ve bölgeyi ateşe atmayı hedefleyen "İranlı..
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!
Dünya

İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, öldürülen İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast planının Başbakan Netanyahu tarafından Kasım 2025’te ..
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
MİT'ten sınır ötesinde operasyon
Dünya

MİT'ten sınır ötesinde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23