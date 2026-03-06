Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri

'On bir ayın sultanı' Ramazan ayında sağlığımızı korumak ve rahat bir şekilde oruç tutmak için sahurda yenilen içilen besinlere dikkat etmek ve ona göre beslenmek çok önemlidir. Uzmanlar, sahura kalkamadan tutulan orucun çok tehlikeli olduğunu belirtiyor. Bu yüzden sağlıklı bir sahur menüsü hazırlamak gerekiyor. Farkında olmadan Ramazan Ayında yapılan bazı sahur ile iftar hataları orucu daha zor tutmamıza ve kilo alımına sebep olabiliyor. İşte kilo aldırmaya sahur menüsü listesi