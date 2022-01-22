Ortada kalan Babacan'dan yağcılık!

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başı çektiği Millet İttifakı; CHP, Demokrat Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşuyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Zillet İttifakı' olarak tanımladığı oluşuma AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi de dahil oldu.

3'lü fotoğraf

2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürekli çığırtkanlık yapıp 'erkem seçim' isteyen ve ortaya aday çıkaramayan 'Zillet'in ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Akşam yemeğinde buluşan 3'lü, görüşmenin içeriği hakkında bir açıklama yapmazken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu duruma içerledi.

Çareyi yağcılıkta buldu

Konya'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Babacan'ın gündeminde bu görüşme vardı. Ortada kalan Ali Babacan, "Siyasi partilerin kendi tercihleridir. İsteyen 2'li isteyen 3'lü, 4'lü, 5'li görüşür" dedi.

Ortada kalmışlığı verdiği moral bozukluğundan çareyi Millet İttifakı'na yağcılıkta bulan Babacan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Siyasi partilerin kendi tercihleridir. İsteyen 2'li isteyen 3'lü, 4'lü, 5'li görüşür. Ülkemizin yarınları adına iyi niyetli ve yapıcı her türlü çalışmayı, istişareyi memnuniyetle karşılarız. Biz zaten kendimiz her konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

"'Cumhur İttifakı tarafında asla yer almayız.' dedik." ifadelerini kullanan Ali Babacan, yağcılığı şu sözlerle sürdürdü:

"İleride olabilecek ittifaklarla ilgili açıkladığımız tek bir karar var, 'Cumhur İttifakı tarafında asla yer almayız.' dedik. Seçime kadar mevcut ittifaklar nasıl şekillenir, yeni ittifak modelleri oluşabilir mi, bunlarla ilgili görüşmeler ve değerlendirmeler yapılabilir."

Babacan, Aksu'ya sahiplenmişti

Ali Babacan, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek Müslümanların değerlerine alenen hakaret eden sanatçı bozuntusu Sezen Aksu'ya "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez" ifadeleriyle sahiplenmişti.