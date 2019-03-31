Ortaca’da adaylar oylarını kullandı

Ortaca’da belediye başkan adayları oylarını kullandı. Ortaca Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir, Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Sertkaya oylarını kayıtlı oldukları sandıklarda kullandı.

Ortaca’da sabah saatlerinde başlayan Mahalli İdareler seçimleri oy kullanma işlemleri devam ediyor. İlçede 119 sandık 36 bin 827 seçmen oy kullanacak. Belediye başkan adayları da sabah saatlerinde oylarını kullandı.Ortaca Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik ve Millet İttifakı Adayı Mehmet Sertkaya, Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde, Cumhur İttifakı Adayı Alim Uzundemir ise Cengiz Topel İlkokulu’nda oyunu kullandı.Seçmen sayısı ve nüfus yoğunluğuna göre en çok aday Ortaca’da yarışacak. Ortaca’da 2’si bağımsız toplam 10 aday bulunuyor.Ortaca’da belediye başkanlığı yarışına giren diğer adaylar Bayram Çelik, Osman Öztürk, Fatma Aslan, Selahattin Kozak, İsmail Can Varol, Samahattin Nazlı ve Zafer Kundakçı da kayıtlı oldukları sandıklarda oyunlarını kullandı.Başkan adayları açıklamalarında seçimin Ortaca ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.