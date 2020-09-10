Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Trabzon'da gerçekleştirilen denetimlerde, Vali İsmail Ustaoğlu Ortahisar ilçesinde farklı sektörlerde hizmet veren iş yerlerini denetledi.

Ustaoğlu, Kovid-19 ile kararlı mücadeleden taviz verilmediğine işaret ederek il genelinde 368 ekip ve 1549 personelle denetimlerin gerçekleştirildiğini aktardı.

Öte yandan, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ise insanların yoğun olduğu alanlarda, iş yerlerinde ve toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlere katıldı.

- Ordu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesindeki iş yerlerinde Kovid-19 denetiminde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Sonel, sosyal mesafe ve temizliğe özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek kurallara uyulduğu takdirde salgının üstesinden gelineceğini vurguladı.

Sonel, tedbirler kapsamında pozitif vaka ile temaslıların karantina süresini evlerinde geçirmek zorunda olduklarına dikkati çekerek kurallara uymayanların KYK yurtlarında karantinaya alınacağını ve masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini belirtti.

Sırrıpaşa, Süleyman Felek, İsmetpaşa caddeleri ile sahil bandında sigara içilmesini de yasakladıklarını dile getiren Sonel, "Vatandaşlarımız bugün itibarıyla artık maskesini takacak, mesafeye, temizliğe dikkat edecek. Maskesini indirip sigara içmeyecek hem kendisine hem çevresine zarar vermeyecek." diye konuştu.



Sonel, 65 yaş ve üstü bireylerin 10.00-22.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına müsaade edileceğini belirterek cenazelerde taziye çadırları kurulmaması gerektiğini de vurguladı.

- Giresun



Giresun'daki denetimlerde Vali Enver Ünlü, kent merkezindeki iş yerlerinde esnaf ve halktan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Ünlü esnafla sohbet ederek, sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanımı konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal da katıldı.

- Rize



Rize'de Vali Kemal Çeber, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il merkezindeki işletmeleri denetledi.

Çeber, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanımı konularında uyarılarda bulundu.

Şehir merkezinde 3'er kişiden oluşan 20 ekip denetimlerini sürdürüyor.

- Artvin

Artvin'de de ekipler alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Maske, hijyen ve sosyal mesafeye kuralına uyulması konusunda ikazlarda bulunan ekipler, maske takmayan kişilere cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Vali Yılmaz Doruk da şehrin kalabalık caddelerinde denetimleri inceledi.

- Gümüşhane

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kelkit ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Denetimlerde esnafa uyarılarda bulunan Taşbilek, vatandaşlara maske dağıttı.

Taşbilek, virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kuralına azami oranda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Filyasyon ekiplerinin temaslı olarak gördüğü ve pozitif tanısıyla evlerinde izolasyona tabi tutulanlara ilişkin yeni karar aldıklarını belirten Taşbilek, "Bu kişileri dışarıda tespit ettiğimiz takdirde hem cezai işlem uygulayacak hem de KYK'ye bağlı yurtlarımızda izole edeceğiz. İzolasyonda olan vatandaşlarımızın bunu dikkate alarak kurallara uymaları bizim için çok önemli. Kendilerinden istirhamımız bu. Buna uyulmadığı takdirde gereken tüm tedbirleri alacağız." dedi.

Denetimler sırasında Taşbilek'e Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

- Bayburt

Bayburt'ta da Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

Polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.



Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan ekipler, işlek caddeler başta olmak üzere dışarıda bulunanlardan da tedbirlere uymalarını istedi.