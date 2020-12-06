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Aktüel Orta ve Doğu Karadeniz sokaklarında sükunet devam ediyor
Aktüel

Orta ve Doğu Karadeniz sokaklarında sükunet devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:50:06 -
Orta ve Doğu Karadeniz sokaklarında sükunet devam ediyor

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakinlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği kentte, belediye işçileri bazı bölgelerde altyapı çalışmalarını sürdürdü.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Karadeniz Sahil Yolu'nda da sadece kısıtlama dışında kalan araçların seyrettiği görüldü.

- Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşların belirlenen kurallara uydukları gözlendi.

Kısıtlamayla birlikte kentin ana cadde, sokak, meydan ve sahil kenarları boş kalırken ekiplerin de şehir içi ve Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri paket servisi yaptı, bazı vatandaşlar ise evlerine yakın yerdeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.

- Giresun

Giresun'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Kentin işlek noktaları Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kalırken sahil kesimde sessizlik hüküm sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor.

- Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler ve parklar boş kaldı.

Yağmurun da etkisiyle kentte, sabah saatlerinden itibaren sessizlik hakim oldu.

Şehrin belli noktalarında polis ve zabıta ekipleri kontroller gerçekleştirdi. Vatandaşların uygulamaya büyük oranda uyduğu görüldü.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı işlek noktalardan Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda dün olduğu gibi bugün de sessizlik hakim.

Polis ekipleri cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

- Bayburt

Bayburt'ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi.

Cumhuriyet, Ozulu ve Semerciler caddeleri ile Tarihi Saat Kule Meydanı'nda tedbirler nedeniyle en sakin günlerden biri yaşanıyor.

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