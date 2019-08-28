Orta öğretim ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden istenen AÖL kayıt evrakları
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt yaptıracak öğrencilerden istenen AÖL ilk kayıt için gerekli evrak listesi neler olduğu ilk kayıt yaptıracanlar tarafından merakla araştırılmakta.
Orta öğretim ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden istenen AÖL kayıt evrakları
T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,
T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenmekte.
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