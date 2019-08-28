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Orta öğretim ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden istenen AÖL kayıt evrakları

Açık Öğretim lise kayıt için gerekli belgeler, Açık Öğretim lise kayıt için gerekli belgeler 2019, Açık lise kayıt ücreti, AÖL, Açık liseye geçiş tarihleri 2019, Açık lise kayıt yenileme 2019, AÖL kayıt yenileme 2019, Aöl kayıt yenileme için gerekli belgeler 2019. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt yaptıracak öğrencilerden istenen AÖL ilk kayıt için gerekli evrak listesi neler olduğu ilk kayıt yaptıracanlar tarafından merakla araştırılmakta.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
Orta öğretim ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden istenen AÖL kayıt evrakları

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt yaptıracak öğrencilerden istenen AÖL ilk kayıt için gerekli evrak listesi neler olduğu ilk kayıt yaptıracanlar tarafından merakla araştırılmakta.

Orta öğretim ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden istenen AÖL kayıt evrakları

T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,

T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenmekte.

AÖL Açık öğretim lisesi kayıt evrakları neler?

Açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2019?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru tarihi! MEB AÖL 2019-2020 birinci dönem sınav tarihi

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
  1. Orta öğretim ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden istenen AÖL kayıt evrakları
  2. Açık Öğretim lise kayıt için GEREKLİ belgeler
  3. Açık Öğretim lise kayıt için GEREKLİ belgeler 2019
  4. Açık lise kayıt ücreti
  5. AÖL
  6. Açık liseye geçiş tarihleri 2019
  7. Açık lise kayıt YENİLEME 2019
  8. AÖL kayıt YENİLEME 2019
  9. Aöl kayıt YENİLEME için gerekli belgeler 2019

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