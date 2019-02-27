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Orta kulakta sıvı birikimi nedir? | Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri belirtileri tedavisi

Çocukluk döneminde sık görülen rahatsızlıklardan biri olan, genellikle huzursuzluk ve hafif derecede işitme kaybına neden olan orta kulakta sıvı birikimi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde... Orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri nelerdir? Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir? Orta kulakta sıvı birikimi tedavisi nasıl yapılır?

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:53
Orta kulakta sıvı birikimi nedir? | Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri belirtileri tedavisi

Çocukluk döneminde sık görülen rahatsızlıklardan biri olan, genellikle huzursuzluk ve hafif derecede işitme kaybına neden olan orta kulakta sıvı birikimi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde... Orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri nelerdir? Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir? Orta kulakta sıvı birikimi tedavisi nasıl yapılır?

Orta kulakta sıvı birikimi nedir?

Normalde orta kulakta az miktarda sıvı üretilir. Bu sıvı genellikle kulaktan, orta kulağı burnun arkasına bağlayan östaki borusundan akar.

Orta kulakta sıvı birikimi, kulak zarı arkasındaki alanda sıvı biriktiğinde ortaya çıkar. Bu sıvı çocuklarda sorunlara neden olabilir. Bu duruma orta kulak efüzyonu, efüzyonlu otitis media veya seröz otitis media denir.

Bu durum genellikle ağrıya neden olmaz. En sık kulak enfeksiyonundan (otitis media) sonra meydana gelir, ancak önceki bir enfeksiyon olmadan da olabilir. Kendi kendine iyileşme eğilimindedir, ancak çocuğunuzun belirli belirtileri varsa, o zaman bir doktora görünmeniz gerekecektir.

Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri nelerdir?

Nedenleri şunlardır:

– Östaki borusunun tıkanması
– Soğuk algınlığı
– Kulak enfeksiyonu (otitis media)
– Yarık dudak

Çocukların yaklaşık % 10’unda enfeksiyon bulaştıktan 3 ay sonra kulakta sıvı kalır.

Risk faktörleri şunları içerir:

– Sık kulak enfeksiyonları
– Sık soğuk algınlığı
– Yarık damak

Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir?

Çocuğunuzun belirli semptomları varsa, doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Belirtiler şunları içerir:

– İşitme sorunları
– Tepki verme veya dikkatsizlik
– Yavaş öğrenme
– Kulağı çekme veya çekiştirme
– Boğuk sesler

Orta kulakta sıvı birikimi tedavisi

Bu durum en sık 4-6 hafta içinde kendi kendine düzelir. Çocuğunuzun ayrıca bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmadıkça, antibiyotiklere gerek yoktur.

Durum 2 veya 3 aydan uzun sürerse, çocuğunuzun kulaklarına tüp takılması gerekebilir. Bu işlem genel anestezi altında yapılır. Bir cerrah, sıvı tahliyesine yardımcı olmak için kulak zarı içine küçük bir drenaj tüpü yerleştirir.

Çoğu zaman kulaklardaki sıvı kendiliğinden geçer. Çocuğunuz büyüdükçe, östaki borusu da büyür; bu, sıvının kulaktan akacak daha fazla alana sahip olacağı anlamına gelir.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:53
  1. Orta kulakta sıvı birikimi
  2. Orta kulakta sıvı birikimi nedir
  3. Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri
  4. Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri nelerdir
  5. Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri
  6. Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir
  7. Orta kulakta sıvı birikimi tedavisi
  8. Orta kulakta sıvı birikimi tedavisi nasıl yapılır

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