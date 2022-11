Orta Koridor’da lojistik üs olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan’ın Aktau şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları 2’nci Toplantısı’nda konuştu. Karaismailoğlu, Orta Koridor’da bölgesel iş birliğinin önemine dikkati çekti. İş birliğini arttırmanın ülkelerin Asya-Avrupa ticaretinden ve yatırım ortamından daha fazla pay almaları için yeni imkânlar oluşturacağını söyledi.

Kritik öneri

Karaismailoğlu, Türkiye’nin tedarik zinciri açısından önemli bir ülke olduğuna da işaret etti. Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan hattında kara yolu taşımacılığı transit kotalarının serbest bırakılması ve böylece Avrupa-Asya hattında yük akışının kolaylaştırılmasının gerektiğinin altını çizdi. “Küresel ve bölgesel şartlar ışığında kara yolu ulaşım stratejilerimizi yeniden tanımlamak ve güncel tutmak için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ‘Karayolu Taşımacılığı Ortak Koordinasyon Kurulu’ kurulmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, “Türkiye olarak Orta Koridor’da lojistik üs haline gelmeyi hedefliyoruz. 30 yılda hem yolcu hem de yük taşımak üzere tasarlanmış demir yollarıyla ülkeyi örmeyi amaçlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Engeller kalkacak

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu üzerinden yolcu taşımacılığının başlanmasına ehemmiyet verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz günlerde Gürcistan’a yaptığım ziyarette Ankara-Kars hattında çalışan Doğu Ekspresi yolcu taşımacılığını Bakü’ye kadar uzatmayı teklif etmiştim. Geçtiğimiz günlerde Çekya’dan başlayarak Kazakistan’a kadar uzanacak bir güzergâhta (Çekya, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan) 2024 yılında turistik yolcu taşımacılığı yapma başvurusu geldi. Bu başvurularla ilgili engelleri kaldırmak için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor.”

E-Permit uygulaması başlamalı

Yükün alınmasından teslim edilmesine kadarki süreçte gerçekleşen tüm idari ve teknik süreçleri şeffaf şekilde gösterecek ortak dijital platform kurulmasını desteklediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın zaman önce Özbekistan’la e-permit uygulamasına başladık. Azerbaycan’la da başlatılması üzerine mutabık kaldık. Gelecek ay ilgili otoriteler bir araya gelecek ve çalışmalar başlayacak. Gürcistan ve Kazakistan’la da e-permit uygulamasına başlamayı arzu ederiz. Bu konuda çalışmalara en kısa sürede başlanılmasını diliyorum. Bizler ilave her türlü iş birliğine de hazırız. Bundan sonraki süreçte yol haritasında yer alan konuların takibi amacıyla da genel müdür seviyesinde bir teknik komite oluşturulmasını tavsiye ediyorum. Hâlihazırda demir yolu alanında TEU olarak milyonlarla ifade edilen taşımacılığa sahip olan Kuzey Koridoru’ndan on binlerle ifade edilen taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştiği Orta Koridor’a yük kayması talebi mevcuttur. Şu hakikat ki mevcut hatlarımızın bu talebi karşılamaları mümkün değildir. Biz mevcut hatları tam kapasite çalıştırsak ve her kilometresini çift hat yapsak dahi bu talebi karşılayamıyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere tüm hatlar tam verimli çalıştığında Orta Koridor’a gelen yüklerden faydalanan ülkelerin yük hacminde azalma olması mümkün değildir. Bu sebeple atacağımız adımlar hepimizin faydasına olacaktır.”