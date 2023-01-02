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Aktüel Orta gelirliye konut kampanyasında tarih belli oldu
Aktüel

Orta gelirliye konut kampanyasında tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 14:28:00 -
Orta gelirliye konut kampanyasında tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detaylar, çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

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Yorumlar

volkan akçay

asgari ücret 8,500 alınmaya çalışılan ev (en küçüğü 1+1) 1,5 milyon lira. Kolay gelsin orta gelirli kesin alırlar. Alırlar da neyi????
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