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Ekonomi Orta gelirliler için yeni TOKİ projesi nedir başvurular ne zaman alınacak? Yeni sosyal konut projesi mi başlayacak?
Ekonomi

Orta gelirliler için yeni TOKİ projesi nedir başvurular ne zaman alınacak? Yeni sosyal konut projesi mi başlayacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yeni konut projesi için kimler başvuru yapabilir? 2 bin lira altında taksitle TOKİ daire satışı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-09-27 11:27:00 -
Orta gelirliler için yeni TOKİ projesi nedir başvurular ne zaman alınacak? Yeni sosyal konut projesi mi başlayacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşlar için yeni bir konut projesinin müjdesini verdi. Peki, TOKİ yeni proje başvuruları ne zaman alınacak?

Orta gelirliler için yeni TOKİ projesi nedir başvurular ne zaman alınacak? Yeni sosyal konut projesi mi başlayacak?

Tarihin en büyük sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül'de başladı. Başvuru işlemleri 31 Ekim'de sona erecek. Söz konusu 250 bin konutluk projenin ardından yeni bir kampanyanın müjdesi geldi. Peki, yeni sosyal konut projesi başvuruları ne zaman alınacak, kimler başvuru yapabilecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

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