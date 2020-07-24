Orta Doğu’dan dünyayı şaşırtan görüntü! Rusya’ya ait gizem ortaya çıktı
Orta Doğu’da tüm dünyanın yakından izlediği gerilim devam ederken Rusya'nın Suriye'deki “en büyük elektronik istihbarat üssünün” görüntüleri paylaşıldı.
Avia.Pro'nun Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki “en büyük elektronik istihbarat üssünün” Suriye'deki Humus Valiliği'nde keşfedildiği bildirildi.
Rus online yayını, "Suriye'nin Humus eyaleti topraklarındaki Rus ordusu, Suriye'de konuşlandırılan herhangi bir hava savunma sisteminin yeri, askeri uçak ve iletişim kompleksleri hakkında veri toplayan bir elektronik keşif istasyonu kurdu" Dedi.
Avia.Pro, Rus askerlerinin antenleriyle üssün önündeki fotoğrafı paylaştı.
“Arka planda Sovyet ve şimdi Rus elektronik istihbarat sistemlerinden birinin antenlerini görebilirsiniz’’ ifadelerine yer verildi.
Daha önce ana elektronik istihbarat tabanının Suriye'nin başkenti Şam'a yakın olduğu ortaya çıktı.