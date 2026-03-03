Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan kriz, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla petrol fiyatlarında 150 dolar senaryoları konuşulurken, savunma sanayii hisseleri uçuşa geçti, havacılık sektörü ise çakıldı.
28 Şubat'ta başlayan ve İran lideri Ali Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından Orta Doğu'da tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonların 4-5 haftadan daha uzun sürebileceğini açıklaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. "Korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, son 3 ayın zirvesini görerek 25 seviyesinin üzerine çıktı.
SEKTÖREL ÇARPIŞMA: SAVUNMA YÜKSELİŞTE, TURİZM DÜŞÜŞTE
Jeopolitik gerilim borsalardaki dengeleri tamamen değiştirdi. Bölgedeki uçuşların durdurulmasıyla havacılık devleri ağır darbe aldı. Delta %2,2, United Airlines %2,9 ve Lufthansa %5,2 değer kaybetti. Turizm şirketi TUI ise %9,9 düşüşle günün en çok kaybedenlerinden oldu.
Buna karşılık savaşın kazananı savunma sanayii oldu. Lockheed Martin %3,3, Northrop Grumman %6 ve BAE Systems %6,1 değer kazandı. Enerji tarafında ise Exxon Mobil ve Chevron gibi devler, petrol fiyatlarındaki ivmeyle günü artıda kapattı.
LOJİSTİK VE NAVLUN KRİZİ
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması deniz taşımacılığını da vurdu. Hapag-Lloyd ve Maersk gibi konteyner devleri, güvenlik gerekçesiyle geçişleri süresiz durdurduklarını açıkladı. Kapasite daralması beklentisiyle navlun fiyatları artarken, bu durum denizcilik hisselerine (Maersk %7,61) talep artışı olarak yansıdı. Avrupa borsaları ise günü sert kayıplarla kapatarak (Almanya DAX %2,42, Fransa CAC 40 %2,17) krizin ekonomik faturasının ağırlığını hissetti.
Dünya
En yüksek seviye: ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları petrol ve gazda fiyat sıçraması...