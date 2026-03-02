En yüksek seviye: ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları petrol ve gazda fiyat sıçraması...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesi de piyasalarda arz kesintisi endişelerini artırdı. Gelişmeler, haftanın ilk işlem günü piyasaların açılmasıyla sert fiyat hareketleri yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.56 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 8,5 artışla 79,19 dolar seviyesine yükseldi. Bu seviye, Ocak 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.