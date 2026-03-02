En yüksek seviye: ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları petrol ve gazda fiyat sıçraması...

Stratejik deniz geçiş noktalarından biri Hürmüz Boğazı'ndan da yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte biri bu koridor aracılığıyla küresel pazarlara ulaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu üreticilerinin sevkiyatlarında bu geçit kritik rol oynuyor.