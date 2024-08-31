Orta Doğu’da savaş büyüyor! İsrail'in yeni hedefi ortaya çıktı

Lübnan'da Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine çok sayıda füze fırlattığı belirtildi. Yedioth Ahronot Gazetesinin haberine göre, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden Yukarı Celil'de pek çok noktaya füze fırlattı. Açık araziye düşen füzeler can kaybına sebep olmadı.

Füzelerin fırlatılması nedeniyle Yukarı Celil'de pek çok noktada uyarı sirenleri çaldı.

Öte yandan, Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevzileri "Felak" ve katyuşa füzeleriyle vurduğunu duyurdu. Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefe saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

"İSRAİL'İN YENEMEDİĞİ GÜÇ"

Öte yandan ABD basınında yer alan bir analiz, İsrail'in bölgede yenilgiye uğratamadığı güce ilişkin yeni bir analiz yayınladı. Wall Street Journal gazetesinde yer alan analizde, İsrail'in tüm saldırılarına rağmen ortadan kaldıramadığı vekil güç mercek altına alındı.

WSJ, İsrail'in İran'ın vekil güçlerinden Hizbullah'a zarar veremediğini kaydetti.

Gazze işgalinin başlamasından bu yana, Suriye'deki hava saldırılarını genişleten İsrail'in, sürekli devam eden saldırılarına rağmen Tel Aviv'in Hizbullah'ın güçlenmesini ve Lübnan sınırında önemli bir askeri güce dönüşmesini engelleyemediğini yazdı. Analizde 2017'den beri İsrail'in bölgedeki İran vekillerine zarar vermek için Suriye'ye 400'den fazla kez saldırdığı belirtildi.

YENİ İŞGAL HEDEFİ

Wall Street Journal'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail'in yeni bir plan üzerinde çalıştığına da yer verdi. Buna göre İsrail'in hedefinde olan Hizbullah'ın yok edilmesi planı için yakında harekete geçileceğine yer verildi.

İsmi açıklanmayan yetkililer, İsrail'in Hizbullah'a kalıcı olarak zarar vermek için Suriye'deki faaliyetlerini genişletip genişletmemeye karar vermesi gerekeceğini söyledi. İsrail güçlerinin, Gazze'de Hamas'ı bahane ederek gerçekleştirdiği işgalin bir benzerinin Suriye'de gerçekleşeceği söyleyen yetkililer, "Suriye, eksenin önemli bir parçası. Hizbullah'a yapılan ikmallerin çoğu buradan geliyor" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA ÖFKE HAD SAFHADA

Öte yandan ateşkes görüşmelerini askıda bırakan, işgal bölgesini genişleterek kan akıtmaya devam eden Netanyahu'ya öfke de büyüyor. İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri Philadelphia Koridoru nedeniyle çıkmaza giriyor. Hamas'ın Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki koridorun boşaltılması talebine İsrail karşı gelirken, esir yakınları da buna tepki gösteriyor.

"ÖLÜME MAHKUM ETTİLER"

Dün gerçekleştirilen, Netanyahu'nun başkanlık ettiği kabine toplantısından sızan "askerlerin Philadelphia Koridoru'nda kalması yönünde karar alındığı" iddiası üzerine esir yakınları açıklama yaptı. Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri yaptıkları açıklamada, Netanyahu'ya tepki göstererek, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kabineyi Philadelphia Koridoru'ndaki İsrail varlığını sürdürmek için esirleri ölüme mahkum etmekle suçladığı iddia edildi.