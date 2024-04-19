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Dünya Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! NATO'dan flaş açıklama
Dünya

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! NATO'dan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-19 20:21:00 -
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! NATO'dan flaş açıklama

Dünyayı kaosa sürüklemek isteyen İsrail'in neden olduğu olaylar Orta Doğu'da gerilime neden olurken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olayların kontrolden çıkmaması gerektiğini belirterek, tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddialarına değindi.

G7 ülkelerinin çağrısına katıldığını ifade eden Stoltenberg, "Orta Doğu'da yeni bir savaş kimsenin çıkarına değil. Çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor. Bu nedenle tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyoruz." dedi.

G7 dışişleri bakanları, iki günlük toplantılarının sonunda kabul ettikleri ortak bildiride İran ve İsrail'i gerilimin daha da artmasını önlemek için çalışmaya çağırırken, İsrail’in Gazze'de uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uymak zorunda olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiaları

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti. Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.
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İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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