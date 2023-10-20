Orta Doğu’da endişe veren gelişme! Füzeleri düşüren ABD savaşa girecek mi?

ABD donanmasının Yemen’den İsrail’e atılan füzeleri düşürmesi, Filistin-İsrail savaşında ABD’nin de yer aldığı bölgesel savaş endişelerini artırdı.

Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine ABD, İsrail’i korumak için Doğu Akdeniz’e uçak gemisi göndermiş ve birliklerine “hazır olun” emri vermişti.

ABD'den iki yetkili, dün Orta Doğu’da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Yemen’den atılan birden fazla füzeyi belirleyerek durdurduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, füzelerin Yemen’deki İran destekli Husi güçlerince fırlatıldığını söyleyerek, “Bu füzelerin ve insansız hava araçlarının neyi hedeflediğini kesin olarak şu an söyleyemeyiz ancak Yemen'den Kızıldeniz boyunca kuzeye, potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldı” dedi.

Olayın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in “İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde direniş güçlerinin harekete geçeceğini” söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti. İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükselirken Yemen’deki Husilerin de savaşa dahil olması ve ABD’nin yanıtı, bölgesel savaş riskini yeniden gündeme getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘HİZBULLAH SAVAŞA GİRERSE ABD YANIT VERECEK Mİ?’

Pentagon Sözcüsü Ryder, son olayın ABD’nin İsrail ve bölgedeki müttefiklerini koruyacağı mesajını verdiğini vurguladı.

ABD basını ise bunun ileride savaşın ABD’yi de kapsayarak büyüyeceğine dair bir işaret olduğu yorumunu yaptı. Time dergisi, Filistin-İsrail savaşının bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde ABD’nin de dahil olabileceğini aktardı.

Haberde, Lübnan’daki Hizbullah örgütü ve İran destekli diğer bölgesel güçlerin İsrail’e saldırması halinde ABD Başkanı Joe Biden’ın savaşa ne ölçüde dahil olacağına karar vermek zorunda kalacağı kaydedildi.

ABD’li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nden Michael O'Hanlon, “Eğer Hizbullah blöfünüze yanıt verirse siz karşılık vermezseniz geri adım atıyormuş gibi görünürsünüz” diyerek son olayın çok büyük riskler taşıdığına dikkat çekti.