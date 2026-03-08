Orta Doğu’da "Alevden Gece": İran taarruz gücünü iki katına çıkarıyor!
İran-ABD-İsrail savaşı, Tahran’dan gelen son dakika açıklamasıyla en kanlı safhasına girdi. İran Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren bölgedeki tüm stratejik operasyonların kapasitesini artıracağını ve saldırıların dozajının "ezici" bir seviyeye yükseltileceğini resmen duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren taarruz operasyonlarının artırılacağını açıkladı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, "ABD ve İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik, vahşetin artışı şeklinde nitelenen saldırılarının Silahlı Kuvvetlerin taarruz operasyonlarında önemli bir artış yapılacağını" söyledi.
Ağır savaş başlığı taşıyan ve stratejik füzelerin kullanımını iki katına çıkaracaklarını aktaran İranlı askeri yetkili, insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonların da artırılacağını belirtti.
İranlı yetkili, "Bu tedbir, ülkemizin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı her türlü askeri maceracılığa karşı caydırıcılık ve ezici bir yanıt sağlamak için alınmıştır." ifadelerini kullandı.
