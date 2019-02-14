Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Orta Doğu Zirvesi’nden çalışma grubu oluşturulması kararı çıktı.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, 60 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleşen iki günlük zirve sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Orta Doğu’daki sorunların çözümüne ilişkin bir çalışma grubu oluşturulmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Zirvede Orta Doğu’daki mevcut krizler, bunların bölgedeki sivil halka etkileri, bölgede insan hakları, terörizmle mücadele, deniz ve hava güvenliği, siber güvenlik ve enerji güvenliği konularının ele alındığını aktaran Jacek Czaputowicz, bugünkü görüşmelerin bölgede barışın ve güvenliğin inşasına katkı sunacağına inandıklarını dile getirdi.

“İran Orta Doğu’yu istikrarsızlaştıran devlet”

“Polonya olarak bizler bölgedeki sorunların çözümü için Avrupa ile Kanada ve ABD arasında transatlantik ilişkinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz” diyen Czaputowicz, zirvenin İran dahil hiçbir ülkeyi hedeflemediğini yineledi. Görüşmeler kapsamında İran’ın da negatif boyutlarıyla gündeme geldiğini ifade eden Polonya Dışişleri Bakanı, “Konferansa bölgeden katılan ülkelerin tamamı İran’ı Orta Doğu’yu istikrarsızlaştıran devlet olarak tanımladı. Ancak bizler İran’ı hiçbir suretle dışlamış değiliz. Her ne kadar İran’ı kendi tutumundan ötürü bu zirveye davet etmemiş olsak da İran’la diyaloğa açığız” şeklinde konuştu.

“İran’a ambargolarımız sürecek”

Toplantıda söz alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD olarak İran’a uygulanan ambargoların devam etmesi taraftarı olduklarını belirtti. “Bizler önümüzdeki dönemde İran’a yönelik yeni ekonomik ambargoları hayata geçirmek istiyoruz. Buna ilişkin olarak da tüm ülkeleri söz konusu ambargoların hepimizin ortak çıkarına olduğuna ikna edeceğimize inanıyorum” diyen Mike Pompeo, konferansa katılan 60 devletten hiçbirinin İran’ı savunmadığını, çünkü hepsinin İran’dan gelen tehditler konusunda hemfikir olduğunu aktardı. Pompeo katılımcı tüm devletlere teşekkür ederken, konuya ilişkin çabalarının da süreceğini söyledi.