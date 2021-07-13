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Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 6 öğretim elamanı alacak
Ekonomi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 6 öğretim elamanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 6 öğretim elamanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:01:00 -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 6 öğretim elamanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacak.

İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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