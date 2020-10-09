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Aktüel Orta Asya ülkeleri, Kırgızistan halkını bilgelik göstermeye çağırdı
Aktüel

Orta Asya ülkeleri, Kırgızistan halkını bilgelik göstermeye çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:16:17 -
Orta Asya ülkeleri, Kırgızistan halkını bilgelik göstermeye çağırdı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri, Kırgızistan'daki olaylarla ilgili yayınladıkları ortak bildiride, Kırgız halkına bu zor günlerde ülkede barışı sürdürmek ve istikrarı yeniden tesis etmek için bilgelik gösterme çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yayımlanan bildiride, Kırgızistan'da yaşanan olaylardan endişe duyulduğu belirtildi.

Bildiride, "Biz asırlardır dostluk, iyi komşuluk bağlarına, ortak kültür ve manevi değerlere sahip yakın komşu olarak Kırgızistan halkını bu zor günlerde ülkede barışı sürdürmek ve istikrarı yeniden tesis etmek için var olan bilgeliklerini göstermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Kırgızistan'ın tüm siyasi partilerin ve kamu çevrelerinin, barış ve huzurun sağlanması, anayasa ve ulusal mevzuata uyulurken ortaya çıkan sorunların çözülmesi için gerekli çabayı göstereceklerden umutlu olunduğu dile getirildi.

Kırgızistan'ın refahının Orta Asya'nın bölgesel güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasında önemli faktör olduğu kaydedilen bildiride, ülkelerin ortak geçmişe sahip olduğu ve ortak geleceği inşa ettikleri aktarıldı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından bazı muhalefet partilerinin sonuçları tanımamasıyla başlayan protestoların ardından ülkede ağır siyasi kriz yaşanıyor.

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