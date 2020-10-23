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Aktüel "Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları 3. İstişare Toplantısı" Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi
Aktüel

"Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları 3. İstişare Toplantısı" Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:09:38 -
"Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları 3. İstişare Toplantısı" Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, sonbaharda Kırgızistan’da düzenlenmesi öngörülen "Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları 3. İstişare Toplantısı"nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelendiğini bildirdi.

Kamilov, Özbek basınına yaptığı açıklamada, Türkmenistan’ın, söz konusu toplantının gelecek sene Aşkabat’ta yapılması konusunda öneride bulunduğunu aktardı.

İstişare Konseyi Eş Başkanı olarak Türkmenistan'ın bu önerisini tam olarak desteklediklerini vurgulayan Kamilov, şunları kaydetti:

"Orta Asya İstişare Toplantısı'nın geniş ve anlamlı bir program temelinde düzenlenmesini umuyoruz. Türkmenistan'daki zirvenin ardından Kırgız dostlarımızın Bişkek'te istişare toplantısı düzenleme teklifine yine dönebiliriz. Kovid-19'la ilgili durum ve salgının ortadan kaldırılmasıyla ilgili tarihin belirsizliği, bu yıl sonuna kadar 3. İstişare Toplantısı yapma fırsatı olmayacağını açıkça ortaya koydu."

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in inisiyatifi üzerine Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan devlet başkanlarının katılımıyla Mart 2018’de Kazakistan’da birincisi, Kasım 2019’de Özbekistan’da ikincisi düzenlenen Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları 3. İstişare Toplantısı’nın bu yıl Kırgızistan’da düzenlenmesi planlanmıştı.

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