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Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 10 ölü

Cumhurbaşkanı Faustin Touadera:- "Toplumsal çatışmaya dönüşen bu durumu esefle kınıyoruz"

06 Eylül 2019 Cuma 20:31
Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 10 ölü

DAKAR (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Faustin Touadera, ulusal basına yaptığı açıklamada, Birao bölgesinde pazar gününden bu yana Orta Afrika’yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) ile Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi (FPRC) üyeleri arasında silahlı çatışma yaşandığını belirtti.

Touadera, çıkan çatışmada her iki taraftan toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Çatışan tarafların 6 Şubat’ta hükümetle barış anlaşması imzalayan 14 grup arasında olduğunu ifade eden Touadera, "Toplumsal çatışmaya dönüşen bu durumu esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu iki grubun liderlerinin, hükümetin görüşme taleplerine cevap vermediği belirtiliyor.

- OAC'daki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:31
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  2. OAC
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