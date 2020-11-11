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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar ile hükümet arasında barış anlaşması imzalandı
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar ile hükümet arasında barış anlaşması imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:11:42 -
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar ile hükümet arasında barış anlaşması imzalandı

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) hükümet ile silahlı gruplar arasında bizzat Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın yürüttüğü barış görüşmelerinin ardından anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Touadera, başkent Bangui'deki Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Touadera, isyancı liderlere hitaben, "Verilen taahhütlere saygı duymanızı istiyorum. Sözlerinizin arkasında durmanızı istiyorum. Unutmayınız, geleneklerimizde verilen sözlerin arkasında durulur ve yapılan anlaşmaya saygı duyulur." ifadesini kullandı.

Hükümetin barış için üstüne düşeni yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Touadera, "Bu barış anlaşması sadece ülkenin kuzeyine değil (silahlı grupların faaliyet gösterdiği bölge) sınırlarımızın tamamına huzur getirecek ve uluslararası arenada örnek teşkil edecek." dedi.

Anlaşmaya göre, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı gruplar silah bırakacak, sadece 2013'ten bu yana işlenen büyük suçlarla ilgili hukuki işlem yapılacak ve silahlı grupların temsilcilerine hükümette görev verilecek.

Ülkede 27 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çatışmaların artmasından endişe ediliyordu.

OAC Hükümeti ile 14 isyancı grup arasında 6 Şubat 2019'da barış anlaşması yapılmasına rağmen isyancı grupların saldırıları devam ediyordu.

- OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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