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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askerler çatıştı!

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde birbirleriyle çatışan askerlerden 3'ünün öldüğü, 3'ünün yaralandığı açıklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:58
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askerler çatıştı!

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin merkezindeki Bambari kentinde OAC ordusu teknik birimine bağlı askerler arasında bazı işlerin icrası yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

SİLAHLI GRUPLAR ARASINDA ÇATIŞMA

Ülkenin merkezindeki Alindao kentinde Perşembe günü başlayan ve silahlı Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Barış İçin Birlik (UPC) Örgütü mensupları arasında çıkan çatışmalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışma nedeniyle 20 bin kişi yerlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

GRUBUN LİDERİ TESLİM EDİLDİ

Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Alfred Yekatom hakkında cinayet, işkence, sürgün etme ve çocuk asker kullanma suçlarını işlediği gerekçesiyle 11 Kasım'da yakalama kararı çıkarılmış, Cumartesi günü OAC yetkilileri tarafından gözaltına alınarak Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edilmişti.

Yekatom'un 2013 - 2014 yıllarında OAC'ın başkenti Bangui ve farklı bölgelerde sistematik şekilde Müslümanlara saldırılar düzenlediği ve çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Anti-Balaka grubunun liderliğini yaptığı ifade ediliyor.

Yekatom, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından yargılanacak.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:58
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