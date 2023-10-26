Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 8 öğrenci kaçırıldı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Haut-Mbomou bölgesinde, 8 öğrenci bir grup üyeleri tarafından kaçırıldı.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Haut-Mbomou bölgesinde, 8 öğrenci bir grup üyeleri tarafından kaçırıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Haut-Mbomou'ya bağlı Zemio ilçesinde OAC Barış Birliği (UPC) adlı bir grup üyeleri, 8 öğrenciyi kaçırdı.
Kaçırılan öğrencilerin ailelerinden 100 bin CFA frangı fidye talebinde bulunuldu.
100 bin CFA frangı, Türkiye parsıyla yaklaşık 4 bin 500 TL oluyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuluyor. (İLKHA)
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