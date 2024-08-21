Avrupa'da bir virüs daha! Oropouche Virüsü nedir? Oropouche virüsü (OROV) belirtileri neler, tedavisi var mı?

OROV ya da oropouche virüsü, tatarcık olarak bilinen küçük sineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Zaman zaman hastalık sivrisineklerin taşıyıcılığı ile de bulaşabilir. Birçok ülkede tespit edilen oropouche virüsü ölümcül mü, nasıl tedavi edilir?

OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Oropouche virüsü hastalığı, Oropouche virüsünün (OROV) neden olduğu arboviral bir hastalıktır. İnsanlara tatarcık (küçük sinek) veya sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır. Virüse “tembel hayvan ateşi” adı da veriliyor.

OROV insanlara ilk olarak ormanlık alanlarda ve su kütlelerinin çevresinde bulunan Culicoides paraensis tatarcıklarının veya bazı Culex quinquefasciatus sivrisineklerinin ısırması yoluyla bulaşabilir.

OROPOUCHE VİRÜSÜ (OROV) BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık belirtileri dang hummasına benzer ve enfekte bir ısırıktan sonra dört ila sekiz gün arasında (3-12 gün arasında) kendini gösterir. Başlangıç olarak ani gelişir ve genellikle ateş, baş ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen beş ila yedi güne kadar devam eden bulantı ve kusma ile seyreder.

Şiddetli klinik tablo nadir yaşanır, ancak aseptik menenjitle sonuçlanabilir. Çoğu vaka yedi gün içinde iyileşir, ancak bazı hastalarda iyileşme haftalar sürebilir.

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CDC'ye göre, etkilenenler tarafından bildirilen ek semptomlar arasında ışığa karşı hassasiyet, baş dönmesi, göz ağrısı, mide bulantısı, kusma ve vücutta başlayıp kollara ve bacaklara yayılan bir döküntü bulunuyor.



Oropouche virüs hastalığı için spesifik bir antiviral tedavi veya aşı bulunmuyor.

Bu nedenle sinek kovucu kullanılmalı, uzun kollu giysiler ve pantolonlar giyerek kişilerin kendilerini sinek ısırmalarından koruması önerilebilir.

OROPOUCHE VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Geçtiğimiz ay Brezilya'da virüs kaynaklı ilk ölümler bildirildi. Hastaların şiddetli kanama ve hipotansiyona yenik düştüğü ifade edilmişti.