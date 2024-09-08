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Siyaset Örnekleriyle tek tek açıkladı! 'Üç dönem olsun' ile CHP kurtulur mu?
Siyaset

Örnekleriyle tek tek açıkladı! 'Üç dönem olsun' ile CHP kurtulur mu?

Yeniakit Publisher
2024-09-08 11:35:00 - 2024-09-08 12:21:03
Örnekleriyle tek tek açıkladı! 'Üç dönem olsun' ile CHP kurtulur mu?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhuriyet Halk Partisi ile kurultay toplandı.

Aslında geçen sene bu aylarda toplanacaktı.

Neyse bir senelik gecikme Cumhuriyet Halk Partisi için sorun değildir.

Önemli olan kurultayı toplamak değil kurultayda ne konuşulacağıdır.

Dünkü kurultayda da ne konuşulduğuna bakalım.

En önemli madde olarak üç dönem kuralını söylüyorlar.

Bu önemli midir?

Bir partiyi menfaat şebekeleri ele geçirdiyse kısmen önemlidir.

Ama parti ehil ellerde yönetiliyorsa, üç dönemden sonra partiye bir canlılık katma ihtimali de olabilir.

Partinin tecrübesiz eller elinde, kan kaybetmesine de yol açabilir.

Ak Parti kısmen bunu denedi.

Ama sonunu getiremedi.

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