Örnek vali Tuncay Sonel, Tunceli'deki çalışmaları anlattı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentteki yatırımlara ve terörle mücadeledeki başarılı operasyonlara değinerek, "Terörle mücadeledeki başarılar sonucu vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor. Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem kent hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor." dedi.

Vali Sonel, İçişleri Bakanlığınca bir yıl önce Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak atanmasının ardından göreve başladıktan sonra ilk iş olarak kentin sorunlarını ve ne tür yatırımlara ihtiyacı olduğunu kısa sürede tespit ettiği söyledi.

'BİR YIL SÜRE İSTEDİM'

Kentin tüm mahallelerinde vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini belirten Sonel, "Her hane ziyaretinde bizden öncelikli olarak vatandaşlarımızın talebi işsizliğin çözümüydü. Vatandaşlarımızın bu haklı talebini çözmek için bir yıl süre istedim ve çalışmalara başladım." diye konuştu.

Sonel, işsizliğin çözümü için kentteki ve başka illerdeki yatırımcılarla görüştüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce işsizlik ilimizin en önemli sorunuydu. Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde kuracakları fabrikalara arazi başta olmak üzere her türlü desteği sağlayacağımızın sözünü verdik ve desteklerimizle Tunceli Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) ile Pertek ilçesinde kurulan 4 tekstil fabrikası ve kısa sürede faaliyete geçecek çağrı merkezinde yıl sonunda hedefimiz yaklaşık 3 bin kişiye iş aş imkanı sağlamak. Bu tekstil fabrikalarında vatandaşlarımıza iş ve aş dedik ama ihracat yapılacağı sözünü de vermiştik. Bu sözümüzü de yerine getirdik. TOSB'de faaliyet yürüten tekstil fabrikamız ilk ihracatını birkaç ay önce Polonya'ya yaptı ve Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Roman'ya da ürün gönderecek. Bu fabrikamız yılda 85 milyon Avro ihracat hedefliyor."

BİR YILDA 70'İN ÜZERİNDE PROJE

Tunceli'de bir yıllık sürede 70'in üzerinde proje hayata geçirdiklerini anlatan Sonel, bu projelerle vatandaşların yaşamının kolaylaştırıldığını ve kentin daha modern görünüme kavuştuğunu vurguladı.

Göreve başladığında kent merkezi ve mahallelerinde parkların yetersiz oluşunun dikkatini çektiğini anlatan Sonel, şunları söyledi:

"İlk işlerimizden biri de kent merkezi ve Atatürk Mahallesi'nde iki büyük park yapılması talimatını vermek oldu. Atatürk Mahallesi'nde 20 bin, kent merkezinde de 80 bin metrekare olmak üzere toplam 100 bin metrekarenin üzerinde iki park yapımına başladık. Atatürk Mahallesi'ndeki parkımızda restoran, kır kahvesi, tenis kortu, satranç ve golf alanı, büfe, mescit, bebek bakım odası, tuvalet, duş, oturma alanları, çocuk oyun alanları, açık hava spor alanları, güvenlik kulübesi, seyir terasları ve toplamda bin metre bisiklet ve bin metre koşu yolu bulunuyor. Bu projemiz tamamlandı ve hizmete sunuldu. Kent merkezindeki projemizde Munzur Çayı'nın her iki kıyısına ise içinde yüzme havuzu, restoranlar ve cafeler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, yüzme alanları, amfi tiyatro, gondollar, jet ski, sürat teknesi, gezi teknesi ve yeşil alanlarıyla, Dersim Beach, lunapark ve spor alanlarını barındıran parkımızın da yapımında son aşamaya geldik. Artık vatandaşlarımız kent merkezinde son derece modern ortamda vakit geçirebilecekleri parklara kavuşurken, bu parklar kentin görünümü de değiştirecek."

FESTİVAL PARASI ÖĞRENCİLERE BURS OLDU

Sonel, göreve başladığında Tunceli'de her yıl düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali için ayrılan bütçenin abartılı olduğunu fark ettiğini belirterek, bu bütçenin öğrencilere burs olarak dağıtılması talimatı verdiğini anımsattı.

Bursun Tunceli merkez ya da ilçelerinde ikamet edip Tunceli Munzur Üniversitesi ve Türkiye'nin diğer üniversitelerinde okuyan öğrencilerin tamamına verilmesi kararı aldıklarını ifade eden Sonel, "Tunceli eğitimle anılan bir kent. Eğitimin desteklenmesi için bizde festival için belediye bütçesinden ayrılan 1 milyon lirayı bin 155 öğrenciye 8 ay boyunca 200'er lira olarak hesaplarına yatırdık. Yine Munzur Üniversitesinde okuyan bin 62 öğrenciye öğle yemeği sunduk." dedi.

'VATANDAŞLAR RAHAT NEFES ALIYOR'

Tunceli'de terörle mücadelede güvenlik güçlerinin çok önemli başarılar kazandığını belirten Sonel, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığının Tunceli halkınca takdirle karşılandığını söyledi.

Sonel, terörle mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Terörle mücadeledeki başarılar sonucu vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor. Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem kent hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor." diye konuştu.

Tunceli'nin terörle anılmasını içlerine sindiremediklerini ifade eden Sonel, "Bu kent eğitimle, Munzur Çayı, Pülümür Çayı, Munzur Vadisi Milli Parkı, su sporları, günübirlik yapılabilecek doğa yürüyüşleri, kayak, rafting, kano, organik ürünleri, misafirperver insanları, dört mevsim ayrı güzellikleri sunan doğası, yüzlerce tarihi eserleriyle anılması gerekirken, bir terör belası musallat olmuş ve bu kadermiş gibi vatandaşın boynuna yüklenmiş. Bu böyle gitmez. Tunceli Türkiye'nin en güzel illerinden biridir. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla artık bu kent huzur kenti olma yolunda emin adımlarla yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

'TANIMAKLA BAŞLAR HER ŞEY'

Tunceli'de son bir yılda yapılan yatırımlarla dışarıdan kente bakışın değiştiğini anlatan Sonel, artık dışarıdan kente gelenlerin Tunceli'ye olumsuz bakmadığını ve yaşanılacak ender yerlerden biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sonel, Tunceli'nin en büyük sorunlarından birinin kentin tanıtım eksikliği olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, kentin tanıtımı için çalışma başlattıklarını belirtti. Tunceli'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için çalışma yapılması talimatı verdiğini ifade eden Sonel, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli Yatırım Destek Ofisi tarafından desteklenen tanıtım filmi ilimizde çekilen ilk film. Tanıtım filminde, Tunceli'nin turistik yerlerinde, tarihinden, kültüründen, inanç yerlerinden ve doğal güzelliklerinden görüntüler var. Farklı mevsimlerde çekilen görüntüler bir araya getirilerek tamamlanan tanıtım filmi ile artık kentimizi ülkemize ve dünyaya tanıtacağız. Bu film kentin geçmişini ve geleceğini birleştirerek bizi dünyaya anlatacak. Bu tanıtım filmiyle şunu söylüyoruz, tanımakla başlar her şey."