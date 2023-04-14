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Yaşam Örnek uygulama: Hayvanlar için reflektif tasma
Yaşam

Örnek uygulama: Hayvanlar için reflektif tasma

Yeniakit Publisher
2023-04-14 16:39:00 -
Örnek uygulama: Hayvanlar için reflektif tasma

Bingöl jandarması sokak hayvanları için reflektif tasma dikti. Bu uygulama ile hayvana çarpma kazalarının engellenmesi hedefleniyor.

Bingöl jandarması sokak hayvanları için reflektif tasma dikti. Bu uygulama ile hayvana çarpma kazalarının engellenmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, İl Merkez Trafik Jandarması ekiplerince Bingöl il genelinde sahipsiz ve başıboş şekilde bırakılan ve kontrolsüz bir şekilde karayolu kenarlarında dolaşan sokak hayvanlarından kaynaklı trafik kazalarının engellemesi maksadıyla “Reflektif Tasma” projesi başlatılmıştır.

Doğada yaşama haklarının olduğu ve hayvanları sevebilmenin, onlara yardım edebilmenin insanların en büyük yeteneği olduğunun bilincine varmak için hayvanların gece ve gündüz karayolunda görünür olmasını sağlamak ve bu tür kazaların önlenmesini ve hayvanların korunması maksadıyla “Reflektif Tasma” projesi kapsamında sokak hayvanlarına ve başıboş gezen hayvanlara tasma takılarak uygulama hakkında da vatandaşa bilgilendirmeler yapılarak uygulamanın il geneline yayılması amaçlanmıştır." ifadeleri kaydedildi. (İLKHA)

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