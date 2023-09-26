Örnek olmak istedi milyarder oldu!: O tarla mahsul değil para topluyor! öyle bir şey ekti ki sonuç şok etti

Zonguldak Ereğli'de yaşayan ve asıl mesleği emlakçılık olan İsmail Günay, gençleri tarıma teşvik etmek için 10 dönümlük araziye kabak ekimi yaparak 200.000 TL kazanç sağladı. Kabak ekiminden aldığı başarıdan memnun olan Günay, bu işi devam ettirmeyi de düşünüyor...

Ereğli'de uzun seneler emlakçılıkla uğraşan İsmail Günay, bölgenin gençlerini tarıma teşvik etmek ve örnek olmak amacı ile Soğanlı Köyü'nde bu yılın başında 10 dönümlük araziye bal kabağı ekti.

Ektiği kabaklardan 40 ton ürün alan Günay, yaklaşık 200.000 TL de para kazandı. Gençlerin gurbete asgari ücret ile çalışmaya gitmesine gerek olmadığını söyleyen Günay, kendi başına devletten katkı almadan bu işi yaparak başarılı olduğunu da belirtti.

GENÇLERE BEDAVA TOHUM VERECEK

Kabak ekimiyle uğraşmak isteyen gençlere tohumu bedava vereceğini ve gerekli her şeyi öğreteceğini söyleyen Günay, şunları aktardı:

“Normalde emlak ve gayrimenkul sektöründeyim. Bölgeye örnek olmak için tarımsal konularda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı oluruz. Süreç beklediğimden iyi geçti. Yaren balıkçılık 5 ton kabak aldı, Engin balık ciddi oranda alım yaptılar. Mahalleli kabak almak için kuyrukta, talep çok iyi. Şu ana kadar hasadımız 40 tonu geçti. Hedef istediğimin üzerinde. Seneye 2 katı düşüncem var. Hatta köylünün de üretime katılmasını istiyorum. Pazar umduğumdan iyi geçti. 20-30 çiftçiye daha ihtiyacımız var.

Bugün 10 ton üretseler ne yapar? 50.000 TL. Bu senenin rakamlarıyla kârlılık elde ederler. 4 ay gibi bir zamanda bu oluyor. Tohum desteği, bilgi desteği sağlarım. Tohumları eşe dosta dağıtmak için, üretime katkı sağlamak için bugün kabak verdiğimiz balıkçı arkadaşlardan toptan çekirdekleri geri istedik. Biz o çekirdekleri bölge halkına edindirme çalışacağız. Yani bir kazanç beklentimiz yok. Kazanç beklentimiz şu; bölge iş sahibi olsun, başka bir amaç yok. Bu gübre istemiyor, ilaç istemiyor. Hayvan gübresi olsa zevkli olur, fazla vermesinler. Hiçbir gram zirai gübre gereksinimi olmadan biz bu kabağı büyüttük. Elimdeki 36,5 kilogram, fazla büyük değil”

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