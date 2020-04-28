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Dünya

Örnek hareket: Macaristan'dan eşcinsel sapkınlara ağır darbe!

Macaristan’da Victor Orban hükümeti eşcinsel sapkınları yasal olarak tanınmasını ortadan kaldıran bir yasa hazırlığında olduğu bildirildi.

2020-04-28 17:46:00 - 2020-04-28 17:54:47
Örnek hareket: Macaristan'dan eşcinsel sapkınlara ağır darbe!

Macaristan’da Victor Orban başbakanlığındaki hükümet, yeni planlarından biri, cinsiyeti “ilk cinsiyet karakteristiklerine ve kromozomlarına dayanan biyolojik cinsiyet” olarak tanımlayan bir yasa tasarısını Meclis’ten geçiriyor.

Cinsiyet değiştirmek ve sapkınlık yasadışı olacak

Macaristan Parlamentosu'nda tasarının kabul edilmesi durumunda ülkede eşcinsel sapkınların yasal olarak tanınmasına son verilecek, kimlik kartlarındaki cinsiyeti değiştirmek ise yasadışı hale gelecek.

Sapkınlar kaçacak yer arıyor

Kimlik kartlarındaki cinsiyeti doğumdaki cinsiyet olarak belirleyen tasarının yasalaşması durumunda, birçok eşcinsel sapkının ülkeyi terk edeceği belirtiliyor.

Öte yandan cinsiyet değiştiren birçok eşcinsel sapkının yeni kimlik başvurularının bekletildiği belirtildi.

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