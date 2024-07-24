Örnek bahçelerle fındıkta hem kalite hem verim arttı

Proje ile fındıkta yaşlı bahçeler sökülerek, yeniden farklı sistemlerde çeşitli türlerin dikimi gerçekleştirildi. Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi ile Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya ve Yeşilova Mahalleleri başta olmak üzere il genelinde 63 örnek bahçe oluşturuldu.

Verim ve kalitesi arttığı gözlenen bahçeler, ağustos ayının ilk haftasında sahil kesiminden itibaren başlayacak hasada hazırlanıyor.

Dönümde 250 kilo aldık

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındık bahçelerinin yaşlanması dolayısıyla verimde ve kalitede düşüşler olmaya başladığını Trabzon'da yaşı 100 ve üzerinde olan çok sayıda bahçe olduğuna dikkati çekerek "İnsan nasıl hastalıklara karşı yaşlandığı zaman direnci düşüyorsa, fındık ağaçları da öyle. Dolayısıyla biz hem bu verim ve kaliteyi arttırma projesi kapsamında hem de bunların yenilenmesi ile alakalı bir de yeni bahçelerde verim ve kalitenin ne kadar arttığını göstermek için örnek bahçelerimizi yapma kararı aldık ve 2013 yılından beri bu örnek bahçeleri yapıyoruz. Şu ana kadar 63 örnek bahçe oluşturuldu. Bunlardan bir tane bahçemizde zannediyorum 9 ya da 10'uncu yıl olacak. Biz geçen yıl dönüm başına 270 kilonun üzerinde bir ürün elde ettik. Trabzon'da 64 bin hektar dikili alanımız var.” dedi.

Eskiye oranla kalitesi çok iyi

Karakaya Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alanda örnek bahçe sahibi Adnan Kılıç ise "Bahçeyi gençleştirmek işe yaradı. Eskiye oranla kalitesi şu an çok iyi. Verim de eskiye oranla arttı. Bu yıl da verimden umutluyuz” diye konuştu.

Üreticilerden Muhammed Mazlum ise "Amcam örnek çiftçilerden. 2014 yılında 3 adet ayrı cinsten fide dikti. 4-5 yıldan beri tamamen verim alıyor. Eskiye oranla dekar başına alınan verim çok daha yüksek ve randımanın da 54'leri bulabilecek olduğu noktasında görüşü var" diye konuştu.

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