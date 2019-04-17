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ORMEK Ünye Şubesi’nde yılsonu sergisi açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Ünye Şubesi’nde eğitim gören kursiyerlere ait el emeği çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi açıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:45
ORMEK Ünye Şubesi’nde yılsonu sergisi açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Ünye Şubesi’nde eğitim gören kursiyerlere ait el emeği çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi açıldı.


ORMEK tarafından verilen kurslarda her yaştan vatandaş faydalanma fırsatı bulurken, üretilen el emeği ürünler ile ekonomiye de katkı sağlanıyor. ORMEK Ünye Şubesi’nde de şimdiye kadar eğitim alan toplam 4 bin 600 kursiyer, aldıkları eğitim sonunda yaptıkları ürünleri sergilememe fırsatı buldu.


Sergiye karılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, yapılan çalışmalarla sanatın ruhuna ve geleceğine katkı sunulduğunu söyledi. İnsanın her şeyi yapmaya muktedir bir varlık olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Tezcan, “Sanat eserleri insanoğlunun yaptığı en kıymetli ürünlerdir. Büyükşehir Belediyesi, sanat eserlerinin ortaya çıkması için çeşitli etkinlikler düzenliyor. ORMEK tarafından verilen kurslar da 7’den 70’e her yaştan vatandaşımıza imkan sağlıyor. Ünye ORMEK şubemizde 4 bin 600 kursiyerimiz verilen kurslarda aldıkları eğitimler ile birçok branşta çeşitli el emeği ürünleri ortaya çıkarıyorlar. Buradaki amaç sanatın ruhuna ve geleceğine katkıda bulunmaktır. Biz yetkililer olarak bu işin daha iyi noktalara gelmesi için yeni projeler üreterek el emeği ürünlerinin ülke ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olmalıyız” diyerek, kursiyerlere başarılar diledi.


ORMEK’in birçok açıdan kendilerini geliştirdiğini ifade eden ve kursiyerler adına teşekkürlerini ileten kursiyer Leyla Sezar ise, “Toplumumuzun en önemli sorunlarından bir tanesi okuyarak kendimizi geliştirmemek ve zamanımızı boşa harcamaktır. ORMEK zamanımızı iyi değerlendirmek, kendimizi her alanda geliştirmek, hızla gelişmekte olan teknolojiye uyum sağlamak adına bizlere birçok imkan sağlıyor. Kişisel gelişim kurslarıyla gelişmemize, mesleki eğitim kurslarıyla meslek edinmemize, sanat kursları ile yeteneğimizi ortaya çıkarmamıza vesile oluyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını öğreten, hayat boyu öğrenme ilkesiyle yola çıkan ve ham maddesi insan olan ORMEK’e ve Ordu Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 17:45
  1. sanat
  2. sergi

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