0553 313 94 23

Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini bekliyor

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini bekliyor

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin projelerinden Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayram için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. 2 bin dönüm üzerine kurulu alanda, hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvan Bahçesi, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Vahşi Yaşam Alanı bulunuyor. Öte yandan sessizliği ve kuş cıvıltılarıyla doğanın keyfini çıkarabileceğiniz toplamda 26 km ile Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, bayramı doğanın içinde doyasıya yaşamak için Karavan ve Çadır Kamp alanı ve Mesire Alanı ile birlikte, Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayramın birinci günü 13.00-20.00 saatleri arasında, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı
    1. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    2. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    3. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    4. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    5. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    6. AİHM'den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    7. YÖK'ten "reklama değil Ar-Ge'ye harca"..
    8. Mardin'in saklı güzelliği: Ğurs Vadisi
    9. Polisi karşısında gören dilenciden..
    10. Arslan: Ekonomik büyümeye daha fazla..
    11. Erdoğan'dan Fatih Portakal için..
    12. Bayram yolculuklarına fizy müzik..
    13. 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi..
    14. Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini..
    15. Nuri Pakdil taburcu oldu
    16. Doğu Kışla pazar alanı trafiğine yeni..
    17. "Ürün satın alırken puanına bakıyoruz "
    18. Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütlerinin..
    19. Kütahya’da doğumsal kalp..
    20. Özel öğrenciler alışverişe çıktı
    21. Vakıf Katılım’dan 450 milyonluk kira..
    22. İzmit bayrama hazırlanıyor
    23. Huawei'nin yeni işletim sistemi bütün..
    24. İstanbul'un kalbinde bayram heyecanı
    25. Bayramlıklarını giyemedi
    26. Altan Tan'dan Öcalan iddiası! 'PKK'ya..
    27. Bayram hediyeleri MediaMarkt’tan
    28. "Yeniden Asya vizyonuyla ASEAN bölgesi..
    29. Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim..
    30. Rengarenk tuz konileriyle gezegeni..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz