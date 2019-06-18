0553 313 94 23

Ormanlık alanın bahçe haline getirilmesine tepki

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek bahçe haline getirilmesi tepki gördü.

18 Haziran 2019 Salı 16:27
Ormanlık alanın bahçe haline getirilmesine tepki

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek bahçe haline getirilmesi tepki gördü.


Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl, eski Mezitli Mahallesi’nde bulunan 15 dekarlık alanda, içerisinde çam, okaliptüs, çınar gibi farklı türlerde 300 ağacın olduğu orman bir gecede kesilerek yok edilmişti. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, katliamı belgeleyerek, yetkilileri göreve davet etmişti. Yaşanan olayın üzerinden birkaç ay geçmeden Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çevrilen dikenli teli yıkan bazı şahıslar, araziyi önce traktörlerle sürdü, ardından limon fidanları dikti.


Aylar önce uyardığı acı senaryonun gerçekleşmiş olmasından dolayı üzüntülerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bölge halkının yoğun tepkisine rağmen yetkililerin ve çevrecilerin gereken hassasiyeti göstermemesi nedeniyle maalesef katliamı yapanın yanına kar kalmıştır. Katliamı yapan cezalandırılmadığı gibi adeta ödüllendirilmiş ve 15 dekarlık bir limon bahçesine de sahip olmuştur. Ben öncelikle burada yaşayan vatandaşlardan başlayarak tüm halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve resmi kurumların orman alanlarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Çevreci kuruluşlardan da orman alanlarımız için hassasiyet göstermesini bekliyorum. Yaklaşık 300 ağacın kesildiği acı bir tabloyla karşımızda duran bu arazinin en azından talancılara bırakılmadan halkın yararına kullandırılmasını bekliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni
    1. Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni
    2. Birleşmiş Milletler: “Dünya nüfusu..
    3. Kadınların el emekleri görücüye çıktı
    4. İBB, Toplu taşıma sübvanse oranlarını..
    5. AB Türkiye Delegasyonundan Mursi'nin..
    6. Suç makinesi Turgutlu’da yakalandı
    7. Doha'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
    8. Kocaeli merkezli suç örgütü..
    9. Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan..
    10. 6.8'le sallanan ülkede tsunami uyarısı
    11. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    12. Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı..
    13. Dr. Kemal: “Yaz mevsiminde cildimizi..
    14. Rize’de şiddetli yağmur Karadeniz..
    15. Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    16. Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü”..
    17. "İhtiyaç sahibi ve yetimler adına..
    18. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    19. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    20. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması