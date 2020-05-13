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Aktüel

Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

İzmir’de ormanlık bir alanda öğle saatlerinde başlayan yangın etrafta paniğe neden olurken alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:37:36 -
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

İzmir’de ormanlık bir alanda öğle saatlerinde başlayan yangın etrafta paniğe neden olurken alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.


İzmir’in Tire ilçesi Somak Köyü Gökkaya mevkisinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın civar köylerde de paniğe neden oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 adet arazözün erken müdahalesiyle alevler çok sürmeden kontrol altına alındı.


Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan kül olurken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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