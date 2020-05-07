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Aktüel

Ormanlık alanda saksıda yetiştirilen kenevirler jandarmaya takıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda saksılar içinde kenevir yetiştirildiği istihbaratını alan jandarma ekipleri saksılar içinde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayın şüphelisi ise gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:35:45 -
Ormanlık alanda saksıda yetiştirilen kenevirler jandarmaya takıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda saksılar içinde kenevir yetiştirildiği istihbaratını alan jandarma ekipleri saksılar içinde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayın şüphelisi ise gözaltına alındı.


Jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Akköy Mahallesi ormanlık alanında, 36 yaşındaki F.A. isimli şahsın saksılar içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi edinildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından şüpheli F.A., 5 santimetre ile 35 santimetre arasında boyları bulunan 135 kök kenevirle yakalandı. Ele geçirilen kenevirlerden 5 kökü numune olarak alındıktan sonra geri kalan 130 kökü yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli F.A.’nın jandarmadaki sorgusunun ardından 8 Mayıs tarihinde mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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