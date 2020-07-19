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Aktüel

Ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 17:27:49 -
Ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Turan Mahallesi Ballıkaya mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapan kişiler bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Suçüstü yakalanan Y.Y. (50), M.Ş. (45) ve S.K. (52) gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan aletlere ise el konuldu.

Bu kişilerin, jandarmayı fark etmeyip kazıya devam etmesi kameralara yansıdı.

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