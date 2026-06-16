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Yerel Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Yerel

Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
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Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda hareketsiz halde bulunan kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu belirlendi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda ceset bulundu. Hürriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

 

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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