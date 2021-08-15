Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Aydın-Çine'de ormanlık bölgede yeniden çıkan yangın nedeniyle bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkisinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 6 helikopter de destek veriyor.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü alanda incelemede bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının büyümesi ihtimaline karşı gece de havadan müdahale etmek için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Olayı öğrendiklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtiklerini aktaran Savaş, şu bilgileri paylaştı:

"Kısa sürede karadan ve havadan müdahale başladı. İlk etapta yangına helikopterle müdahale başladı ve ardından yangın söndürme uçağı geldi. Şu anda karadan da müdahale devam ediyor. Yangının durumuna göre akşam da gece görüşlü 3 helikopter gönderecekler. Ancak şu an itibarıyla durum iyiye gidiyor. Fazla yayılmadan kontrol altına alacağız. Tedbir olarak da yangın bölgesine en yakın mahalle olan Kabalar Mahallesi'ni tahliye ettik."

Kabalar Mahallesi sakinlerinden Hatice Kardaş (70), yangın nedeniyle bir hafta aradan sonra evlerinden ikinci kez tahliye edildiklerini belirtti. Tekrar yangın tehlikesi yaşadıklarını dile getiren Kardaş, evinden çıkarken sadece ilaçlarını alabildiklerini bildirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.