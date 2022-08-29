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Aktüel Ormanlık alanda ceset bulundu
Aktüel

Ormanlık alanda ceset bulundu

Muğla'da bir kişi, ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 21:55:00 -
Ormanlık alanda ceset bulundu

Muğla-Bodrum'da bir kişi, ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını ve başında kan olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde şort, tişört ve terlik olan 30 yaşlarındaki erkek şahsın, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede dedektörler de kullanılarak geniş çaplı arama yapıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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