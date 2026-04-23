Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır'da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı
Gündem

Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı

Mısır’da Roma dönemine ait bir mezarda yapılan kazıda, bir mumyanın içinden İlyada destanına ait nadir bir papirüs bulundu.

Mısır’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, bilim dünyasını şaşkına çeviren bir keşfe sahne oldu. Yukarı Mısır’daki el-Bahnasā bölgesinde çalışan İspanyol-Mısırlı ortak ekip, Roma dönemine ait bir mezar kompleksinde, bir mumyanın iç organları arasında antik bir edebi metin buldu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi tarafından duyurulan keşif, Kahire’nin yaklaşık 190 kilometre güneyinde yer alan “65 numaralı mezar”da gerçekleştirildi.

HOMEROS’UN İLYADA DESTANI BULUNDU

Kazı ekibi başkanı Dr. Hasan Amer, bulunan papirüsün Homeros’un ünlü eseri İlyada’nın ikinci kitabından satırlar içerdiğini açıkladı.

Papirüsün, Truva’ya doğru yola çıkan Yunan kuvvetlerini listeleyen “Gemiler Kataloğu” bölümüne ait olduğu belirtildi. Bu bölüm, antik Yunan askeri gücünün sembolik bir envanteri olarak kabul ediliyor.

YÜKSEK STATÜ VE SEMBOLİ̇K ANLAM

Mısır Eski Eserler Bakanlığı’ndan kıdemli arkeolog Dr. Magdi Şakir’e göre bu bulgu, sıradan bir defin uygulaması değil.

Şakir, mumyanın içine İlyada metninin yerleştirilmesinin, bireyin yüksek kültürel statüsüne işaret ettiğini belirtti. Ayrıca bu uygulamanın, öteki dünyaya geçişte sembolik bir anlam taşıdığı ve kişinin onur, kahramanlık gibi değerlerle özdeşleşmek istediğini gösterdiği ifade ediliyor.

İLYADA: SADECE Bİ̇R DESTAN DEĞİ̇L

Mansura Üniversitesi’nden tarihçi Dr. Rıza Reslan, İlyada’nın yalnızca bir edebi eser olmadığını, aynı zamanda antik Yunan toplumunun değerler sistemini yansıtan temel bir kaynak olduğunu vurguladı.

Destanın, Truva Savaşı’nın son yılındaki 51 günlük süreci anlattığını hatırlatan Reslan, anlatının merkezinde kahraman Aşil’in öfkesi ve savaşın insani boyutunun yer aldığını ifade etti.

MEDENİ̇YETLER ARASI KÜLTÜREL KÖPRÜ

Bu keşif, el-Bahnasā’yı yalnızca bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda antik medeniyetlerin kesişim noktası olarak yeniden öne çıkardı.

İlyada ve onu tamamlayan Odysseia, Akdeniz dünyasında kültürel etkileşimin en güçlü örneklerinden biri olarak kabul edilirken, bu metinlerin defin ritüellerinde kullanılmış olması yeni bir boyut kazandırdı.

İLK KEZ GÖRÜLEN Bİ̇R ARKEOLOJİ̇K BULGU

İngiliz basınından The Independent’a göre bu keşif, Yunan edebi bir metnin mumyalama sürecine entegre edilmiş şekilde bulunduğu ilk örnek olabilir.

Bu durum, antik Mısır’da dini ritüeller ile kültürel etkileşim arasındaki sınırların yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.

