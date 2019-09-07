Ormanlık alanda cesedi bulunan gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı Belçika'nın Liege kentinde ormanlık alanda cesedi bulunan oto tamircisi İlyas Cem Köşker'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Belçika'da ormanlık alanda cesedi bulunan gurbetçinin cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi. Oto tamirciliği yaptığı Belçika'nın Liege kentinde 28 Haziran'da kaybolan ve cesedi ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulunan İlyas Cem Köşker'in (42) cenazesi Nizip'e getirildi. Köşker için Hazreti Ali Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınları, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının 3 çocuk babası Köşker'in cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

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