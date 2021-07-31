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Ormanlarda OHAL ilân edilsin

Akit’e konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “21 ilde 63 farklı noktada çıkan yangınlar bize ateşin çocuklarını hatırlatıyor. Bizler ormanların selameti açısından her şey kontrol altına alınana kadar ormanlarımızda OHAL ilân edilmesini istiyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 09:55:00 -
Ormanlarda OHAL ilân edilsin

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “Ormanlar için de DHAL ilan edilmeli” dedi. Türkiye’yi üzüntüye boğan orman yangınları konusunda Akit’e konuşan Aslan şunları dile getirdi: “Yangınların büyüklüğüne bakıldığında sıradan bir orman yangını olmadığı gözüküyor. Onlarca kentte 71 tane yangın aynı anda çıkıyorsa burada bir kundaklama olduğu gayet açık bir şekilde gözüküyor.

İblis’in çocukları

‘Ateşin Çocukları’ denilen PKK ile bağlantılı iblislerin, ‘Yakın, atom bombasından daha tehlikelidir elinizdeki çakmak’ şeklinde videoları dolaşıyor. Suç duyurusunda bulunacağız. Terör olayları olduğu yönünde kanaatim var. Bu anlamda da diyorum ki bu ormanlara girişi çıkışı yasaklayalım. Kısa süreli de olsa olağanüstü hal ilan edelim. Çünkü organize bir hareket olduğu gayet aşikâr. Bir ağacın 60 sene sonra ekonomiye katkısını düşünürseniz, sayısız canların ormanlarda kaybolduğunu, öldüğünü göz önüne alırsanız ormanlarımızın selameti açısından OHAL’in ilanı abartı gelmemeli.”

Ekip güçlendirilmeli

Yangın söndürme çalışmaları hakkında da bilgi veren Settar Aslan, şöyle devam etti: “Yangın söndürme çalışmalarında hava ve yer ekipleri olmak üzere iki unsurumuz var. Hava unsurları yangını söndürmez, tepe yangınını sadece yere indirir. Yer ekipleri de bu yangını söndürür. Hava unsurlarımız yeterli seviyede ve artırılabilir de. Ama yer ekiplerimiz hava unsurlarımız kadar güçlü değil. Çünkü Türkiye’de orman varlığı 23 milyon hektara yakındır. Bu varlığı korumak için 800’e yakın ilk müdahale ekibimiz var. Dolayısıyla yer ekiplerinin güçlendirilmesi lazım.
Yeni Akit Gazetesi

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