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Ormanlar, kadınların ellerinden yeşeriyor

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki fidanlıklarda çalışan kadınlar, yılda ürettikleri 15 milyondan fazla fidanla 8 ilde oluşturulan ormanlara önemli bir katkı sunuyor.

30 Temmuz 2019 Salı 10:16
Ormanlar, kadınların ellerinden yeşeriyor

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki fidanlıklarda çalışan kadınlar, yılda ürettikleri 15 milyondan fazla fidanla 8 ilde oluşturulan ormanlara önemli bir katkı sunuyor.


Elazığ’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 7 adetfidanlıkta çalışan yaklaşık 150 kadın, binlerce hektarlık alanda yeni ormanların oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi için çalışıyor. Tüm aşamaları kadınların ellerinden geçen fidanlara özenle bakılıyor. Kadınlar tarafından yetiştirilen fidanlar, Elazığ başta olmak üzere Malatya, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Muş, Van ve Hakkari’de yaklaşık 200 bin dekar alana dikiliyor. Kadınlar,yılda ürettikleri 15 milyondan fazla fidanla 8 ilin ormanlık alanın artmasına önemli bir katkı sunuyor.


Elazığ’da 3 tane fidanlık olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Merkez, Gezin ve Altınova fidanlığı var. Merkez fidanlığımızın büyük bir kısmını Kültürpark’a devrettiğimiz için geri kalan kısımda üretim yapıyoruz. Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli olmak üzere toplam 7 fidanlığımız var. Buralarda yılda 20 milyona yakında fidan üretiyoruz. En büyük üretim programımız Elazığ’da. Elazığ’da,Gezin ve Altınova’da yıllık 10 milyona yakın fidan üretiyoruz. Bu fidanların Türkiye’de bu sene yapılan enler yarışmasında en fazla kaplı fidan üreten il olarak ödül aldık. Fidanlık bir dinamik süreç. Tohum ekiminden toprakla buluşana kadar olan süreç. Bu toprakla buluşma anına kadar bakımı, budanması, sulanması, toprağının değiştirilmesibir çocuk gibi bakılması gereken dinamik bir süreç. Şuanda arkadaşlarımız otlarını alıyor. Son baharda bunları götürüp sahalarımızda topraklar buluşturacağız. Bizim bölge müdürlüğümüz en büyük bölge müdürlüğüdür. 8 il var. Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Muş, Van ve Hakkari’dir. Neredeyse bir ucundan bir ucuna bin kilometrenin üzerinde bir mesafe” dedi.



Bölgeye 15 milyon fidan


Her yıl tüm bölge müdürlüğünde 150- 200 bin dekar arasında ağaçlandırma çalışması yaptıklarını aktaran Polat, “Bu bağlamda 14-15 milyon fidan dikiyoruz. Bunun büyük bir kısmını Elazığ’da dikiyoruz.Bu senede bizim hedefimiz bölgeye 10 milyon, Elazığ’da 5 milyon fidan dikmek. Bu fidanları üretirken, bakımlarını yaparken veya sahada dikerken en çok kadınlarla çalışıyoruz. Kadınlar daha titiz ve hassa çalıştıkları için fidanlardaha kaliteli oluyor. Burada kadınlar eliyle yetişmiş fidanlar yine kadınların eliyle arazide dikiliyor. 3-4 yıl bakımları da kadınlar tarafından yapılıyor. Kadınlar hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor, biraz daha hassas ve ince çalışıyorlar. Bundan dolayı son dönemde Elazığ’da ki ağaçlandırma sahalarında ve üretimimizde büyük başarı elde etti” diye konuştu.



"Çocuk gibi bakıyoruz"


Sahada çalışan 2 çocuk annesi Güllü Cihan, “19 yıldır burada çalışıyorum. Biz bunlara çocuğumuz gibi bakıyoruz. Yetiştiriyoruz, otunu alıyoruz ve bakımını yapıyoruz. Ekmeğimizi burada kazanıyoruz. Hemekmeğimizhem de geleceğimiz için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


19 yıldır fidanlıkta çalışan Hüsniye Donuk ise, “Çocuklarımın rızkını buradan götürüyorum. Bunun ekimi, dikimi, çapası, büyütmesi hepsi bize ait. Çocuk gibi bunlara bakıyoruz. Çocuklarımızdan fazla bunlarla ilgileniyoruz. Güzün tohum topluyoruz. Daha sonra ekiyoruz. Otunu alıyoruz, suluyoruz, yetiştiriyoruz.Yaz kış sürekli çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:16
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