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Yaşam Ormanın içinde dev tepecikler ortaya çıktı! Meğer hepsini karıncalar yapmış
Yaşam

Ormanın içinde dev tepecikler ortaya çıktı! Meğer hepsini karıncalar yapmış

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Ormanın içinde dev tepecikler ortaya çıktı! Meğer hepsini karıncalar yapmış

Samsun’un Yakakent ilçesindeki Uzunkız Yaylası’nda karıncaların oluşturduğu dev yuvalar görenlerin dikkatini çekiyor.

Samsun’un Yakakent ilçesinde görenleri şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı.Yaylanın ormanlık alanlarında yaşayan karıncaların yuva yapmak için taşıdığı toprak ve bitki parçaları zamanla yüzeyde belirgin tepeciklerin oluşmasına neden oluyor. Bazı yuvaların boyutları bir metreyi geçerken ortaya çıkan görüntü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için yaylaya çıkanlar, devasa yuvaları görüntülüyor.

Karıncaların orman ekosistemindeki doğal yaşamın önemli parçalarından biri olduğunu belirten doğaseverler, bu tür alanların korunması gerektiğine dikkati çekiyor.

Yakakent Kuzey Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Yöneticisi Tarık Atalay, yayladaki karınca yuvalarından bazılarının boyunun bir metreyi geçtiğini söyledi.

Atalay, "Doğaseverler gelip gördükleri zaman şaşırıyorlar. Bu yuvalara 1200-1300 rakımlarda rastlıyoruz genellikle. Karıncaların böyle bir mühendislik harikası yapmasını görünce şaşırıyorlar." diye konuştu.

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