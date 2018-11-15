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Ormanda uyuşturucu kullanan müptezeller, bilinçleri kapalı bulundular

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda uyuşturucu kullanan B.Ş. ve U.Ş., devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bilinçleri kapalı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:51
Ormanda uyuşturucu kullanan müptezeller, bilinçleri kapalı bulundular

Kocaeli'de Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Panayır Mahallesi Kadırga mevkiinde ormanlık alanda yerde yatan 2 kişiyi fark etti. Çağırılan sağlık ekipleri, bu kişilerin aldıkları uyuşturucu nedeniyle kendilerinden geçtiklerini belirledi. Uyuşturucu madde kullanmak için düzenek kullandıkları görülen B.Ş. ve U.Ş. hemen Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinçleri kapalı olan B.Ş. ve U.Ş.'ye müdahalede bulunularak, hayati tehlikeleri ortadan kaldırıldı.

Üzerlerinde bonzai bulunan 2 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:51
  1. Ormanda uyuşturucu kullanan müptezeller bilinçleri kapalı bulundular
  2. Kocaeli
  3. Gölcük
  4. uyuşturucu kullananlar
  5. ormanda bulundular

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