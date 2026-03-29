Ormanda skandal manzara! Yüzlerce tavuk ölüsü doğaya bırakıldı
Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alana bırakılan yüzlerce tavuk ölüsü, çevre sakinlerinin tepkisine sebep oldu.
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi’nde ormanlık alanda ortaya çıkan görüntü, çevrede büyük rahatsızlık uyandırdı.
Ormana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yüzlerce ölü tavuk bırakıldı. Etrafa gelişigüzel bırakılan tavuk ölüleri, çevre kirliliğine neden oldu. Çevre sakinleri hastalık sonucu öldükleri tahmin edilen tavukların çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığını ve bölgede yaban hayatı da etkileyebileceğini belirterek, toplanıp, uygun şekilde imha edilmelerini istedi.