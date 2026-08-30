Ormanda korkutan kaza: Metrelerce yüksekten dereye uçtu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yürüyüş sırasında dere yatağına düşen kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Gümüştepe Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüş için giden Ömer Şengün (36), yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Şengün, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
UMKE ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şengün, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.