  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Protestolar kapıda! İran sokaklarında ekonomi alarmı var Meteoroloji alarm verdi! 10 il için sarı kod: Sel, fırtına ve toz geliyor Nijer’de gece yarısı silahlar patladı! Ordu dış destek istedi, Türkiye’den kritik mesaj ABD tek kurşun sıkmadan ülkeyi ele geçirdi! Eşofmanı giydirdi, petrole çöktü Nükleer santralde kırmızı alarm! Uçak çaldı, yasak bölgeye daldı Yahudiler interneti şeytan icadı diye kendilerine yasaklıyorlar ama... Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar 30 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta!
Gündem Ormanda korkutan kaza: Metrelerce yüksekten dereye uçtu!
Gündem

Ormanda korkutan kaza: Metrelerce yüksekten dereye uçtu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ormanda korkutan kaza: Metrelerce yüksekten dereye uçtu!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yürüyüş sırasında dere yatağına düşen kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gümüştepe Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüş için giden Ömer Şengün (36), yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Şengün, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

UMKE ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şengün, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet vermişti! O aracın sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet vermişti! O aracın sürücüsü tutuklandı

Gündem

2 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet vermişti! O aracın sürücüsü tutuklandı

İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var
İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var

Gündem

İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23